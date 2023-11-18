Под Екатеринбургом произошел крупный пожар в гостинице.

На данный момент огнем охвачена кровля здания.
Площадь возгорания достигла 1000 кв. м.
Отмечается, что пострадавших нет — люди смогли эвакуироваться.
Ранее сообщалось, что в барнаульском ТРЦ "Арена" вспыхнул пожар.
Под Екатеринбургом загорелась гостиница «Дружинино», сообщает Shot.
На данный момент огнем охвачена кровля здания.
Площадь возгорания достигла 1000 кв. м.
Отмечается, что пострадавших нет — люди смогли эвакуироваться.
Ранее сообщалось, что в барнаульском ТРЦ "Арена" вспыхнул пожар.
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