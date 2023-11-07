ДТП произошло на трассе «поселок Сибирский — Барнаул».
Отмечается, что при съезде фуру развернуло. О пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автомобиль слетел с дороги прямо в реку.
Из-за сильного гололеда на трассе под Барнаулом фура улетела в кювет, передает MK.ru.
ДТП произошло на трассе «поселок Сибирский — Барнаул».
Отмечается, что при съезде фуру развернуло. О пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автомобиль слетел с дороги прямо в реку.
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