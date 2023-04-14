16 апреля
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Происшествия

Почти две сотни человек и поезд ликвидируют лесной пожар в Михайловском районе

В Михайловском районе разбушевался серьезный лесной пожар.

Лесной пожар в Михайловском районе.
Лесной пожар в Михайловском районе.
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Пожарный поезд со станции Кулунда доставил для ликвидации очага пожара 120 тонн воды и заправляет пожарные машины.

На движение поездов возгорание не влияет.

Лесной пожар в Михайловском районе Алтайского края

Лесной пожар пришел в Михайловский район со стороны Республики Казахстан (Павлодарская область).

Тушат огонь уже почти две сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС России. Под защиту взяли село Бастан, чтобы не допустить огонь в этот населенный пункт. Эвакуация жителей не требуется.

Всего в работе задействовано 175 человек, 88 единиц техники, из них от МЧС России 40 человек, 11 единиц техники.

Напомним, 12 апреля в Алтайском крае начался пожароопасный сезон.

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