По старой схеме: жительница Барнаула набрала кредитов и перевела деньги мошенникам

Накануне в полицию обратилась 29-летняя жительница Барнаула с заявлением о хищении денег.

Молодая женщина находилась на работе, ей на телефон позвонил злоумышленник, представился сотрудником правоохранительных органов.

Схема

Он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Звонивший стал убеждать женщину обезопасить ее финансы — перевести все деньги на резервный счет.

Женщина ранее слышала о подобных звонках мошенников, но стала выполнять инструкции звонившего — сообщила коды, приходящие на телефон. Она оформила по телефону на себя несколько кредитов, после чего перечислила деньги мошенникам. Потерпевшая лишилась 540 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Алтайского края взяла в кредит и отдала мошенникам 1,5 млн рублей. Женщина оформила кредит в двух банках на 150 и 625 тыс. рублей, страховку и кредитные карты на 113 тыс. рублей. Она перевела все деньги аферистам.

Между тем сибиряк перевел мошенникам 43 млн рублей.