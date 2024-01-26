27 января
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Происшествия

По-прежнему волны выбрасывают изуродованные трупы людей на пляжи Антальи

Накануне на берегу в Анталье найдены еще два тела. Таким образом количество тел выросло до 11.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

За последнюю неделю на экстренные службы Турции зафиксировали 9 тел.

Восемь трупов без конечностей туристы нашли на пляжах Антальи, один — недалеко от Бодрума, указывает aif.ru.

Откуда появились останки, — точно пока не установлено. Предварительно, — это могут быть сирийские беженцы.

Версия

Тела могут принадлежать нелегальным мигрантам. Судно перевозило около 90 человек из прибрежного района между Ливаном и Сирией, двинулось в сторону Кипра. Через несколько часов связь с ним была потеряна. Вполне вероятно, что число прибитых к берегу трупов увеличится.

Все найденные тела исследуют специалисты судебной экспертизы.

Ранее россияне нашли труп на пляже, но продолжили купаться и загорать. 23-летний мужчина утонул на озере на Щелоковском хуторе. Его тело лежало на пляже, кто-то накрыл голову погибшего пакетом и все отдыхающие продолжали купаться и загорать рядом, не обращая на него внимания. Это случилось в Нижнем Новгороде.

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