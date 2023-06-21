Площадь лесного пожара увеличилась до 3,4 тыс. га. Ситуация в Егорьевском районе

Лесной пожар в Егорьевском районе продолжает распространяться на еще большую площадь. Она уже увеличилась до 3,4 тыс. га. Об этом сообщает Минприроды Алтайского края.

Как идет борьба с огнем?

На сегодняшний день пожар тушат 211 спасателей и 87 единиц техники. На борьбу с огнем направлены силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков.

Также в тушении помогает самолет-амфибия ВЕ200 ЧС. За время борьбы с возгоранием он произвел 18 сбросов воды на опасные участки пожара.

Непростую ситуацию контролирует с воздуха вертолет Robinson.

Также власти Алтайского края обратились к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа-Югра и попросили направить в Егорьевский район парашютно-десантную пожарную службу.

Лесной пожар в Егорьевском районе. ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Угрожает ли пожар населенным пунктам?

"Приоритетным направлением в настоящее время является защита от огня населенных пунктов", - заявляют в ведомстве.

На данный момент из Егорьевского района вывезли пациентов Егорьевского детского психоневрологического интерната и Лебяженской туберкулезной больницы. Пациентов направили в Рубцовск.

В ведомстве заявляют, что больше эвакуация никому не требуется. Огонь бушует в десяти и более километрах от населенных пунктов.

Виктор Томенко посетил Лебяжинское лесничество. Антон Федотов

Причина пожара

Полиция возбудила уголовное дело по факту лесного пожара в районе, сообщили в ГУ МВД по краю. Возможная причина - поджог.

Напомним, что лесной пожар в Егорьевском районе заметили 19 июня. Позже на место лесного пожара в Егорьевском районе вылетел самолет.