Пламя охватило здание одного из предприятий в Рубцовске

Пожар произошел в одном из производственных зданий предприятия в Рубцовске 27 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар в здании предприятия в Рубцовске

Возгорание произошло на улице Трактовая рано утром 27 июля. Судя по опубликованным кадрам, пламя охватило крышу кирпичного здания одного из предприятий.

На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 16 человек личного состава, привлечено шесть единиц техники.

Пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

Ранее в Барнауле огонь охватил здание на территории "Алтайгеомаша". Пожар произошел в четырехэтажном здании. Горело подсобное помещение на втором этаже, было плотное задымление.