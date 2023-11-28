Пыталась успокоить: молодая мать с послеродовой депрессией избила новорожденную дочь

Известно, что инцидент произошел 25 ноября в кризисном центре для женщин. 24-летняя горожанка находилась там с симптомами послеродовой депрессии.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа.
Такую агрессию мать объяснила тем, что хотела успокоить дочку, но она все равно плакала.
Девушку поместили в психиатрическую больницу. Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что руководителя детского парламента заподозрили в педофилии.