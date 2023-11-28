28 ноября
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Происшествия

Пыталась успокоить: молодая мать с послеродовой депрессией избила новорожденную дочь

В Барнауле возбудили уголовное дело против женщины, которая жестоко избила своего новорожденного ребенка, сообщает Рен.ТВ.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Известно, что инцидент произошел 25 ноября в кризисном центре для женщин. 24-летняя горожанка находилась там с симптомами послеродовой депрессии.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа.

Такую агрессию мать объяснила тем, что хотела успокоить дочку, но она все равно плакала.

Девушку поместили в психиатрическую больницу. Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что руководителя детского парламента заподозрили в педофилии.

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