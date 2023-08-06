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Происшествия

Певица Лада Дэнс разбилась в жутком ДТП

5 августа около 6 часов вечера произошла авария на Симферопольском шоссе. Певица возвращаясь с частного выступления

Лада Дэнс.
Лада Дэнс.
trinixy.ru.

Известно, что она ехала на такси, которое на подмосковной трассе столкнулось с двумя другими автомобилями. У Лады Дэнс была зафиксирована черепно-мозговая травма, а также многочисленные ушибы.

Концертный директор звезды 90-х рассказал, что его подопечная возвращалась домой после корпоративного выступления. По словам мужчины, авария была очень серьезной, и пришлось привлекать МЧС и вертолет медицинской службы, на котором пострадавшую и эвакуировали с места происшествия, передает MK.ru.

Ранее подробности смертельного ДТП, в котором заживо сгорели два человека в Алтайском крае

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