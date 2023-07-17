19 июля
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Происшествия

Песков: действие зерновой сделки прекращено

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Поле. Зерно.
Поле. Зерно.
Pixabay.com

По словам Пескова, черноморские договоренности фактически прекратили свое действие на 17 июля. Об этом ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", - заявил пресс-секретарь.

Песков отметил, что Россия незамедлительно вернется к зерновой сделке, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

Напоминаем, что в мае 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением о смягчении ограничений для поставщиков российских удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. Эти предложения поддержали Турция и Китай.

Турецкие власти также заявили, что могут предоставить гарантии безопасности поставок по Черному морю украинского зерна.

В Стамбуле состоялось подписание «зерновой сделки» 22 июля 2022 года. На церемонии присутствовали генсек ООН Гутерриш и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Соглашение об экспорте зерна Россия и Украина заключили отдельно: каждая из стран подписала документ с Турцией и ООН.

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