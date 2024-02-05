Пешехода сбили в Барнауле

О состоянии пострадавшего неизвестно.
Обстоятельства аварии выясняют.
Ранее в Алтайском крае сбили ребенка на пешеходном переходе. Он получил травмы разной степени тяжести.
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На ул. Георгиева сбили человека на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Barnaul 22.
О состоянии пострадавшего неизвестно.
Обстоятельства аварии выясняют.
Ранее в Алтайском крае сбили ребенка на пешеходном переходе. Он получил травмы разной степени тяжести.
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