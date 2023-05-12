Первоклассник с самодельным парашютом выпал из окна школы

Восьмилетний мальчик получил многочисленные переломы при падении с третьего этажа из окна школы-интерната, сообщает «Е1».

ЧП случилось в Екатеринбурге.

Инцидент произошел на перемене после урока труда. На уроке школьники делали парашютики. Дети начали их запускать везде — на улице, со стульев. Окно было открыто на проветривание, мальчик решил парашютик пустить повыше. И выпал из окна.

Сейчас мальчик лежит в больнице. У него перелом ноги и смещение позвоночных дисков.

Ранее маленький мальчик ушел из дома и уснул в поле. Его всю ночь охраняла собака. К поискам пропавшего подключились местные жители, лесники и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Одна из камера видеонаблюдения, установленная на жилом доме, запечатлела, как мальчик уходил в сторону сельских полей.

Ребенка искали всю ночь и нашли только под утро в пяти километрах от села. Мальчик спал в разградительной противопожарной канаве в поле. Рядом с ним дежурил его пес, который не отходил от маленького хозяина ни на шаг даже при появлении полиции.