Первое дело о покушении на Соловьева получил военный суд

Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, сообщает ТАСС .

Речь идет о деле в отношении Василия Стрижакова. Его обвиняют по шести статьям.

В подготовке покушения на телеведущего задержаны шесть участников националистической группировки. ни планировали подорвать автомобиль Соловьева и скрыться за границу, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что диверсанты хотели подорвать автомобиль телеведущего Владимира Соловьева.

По делу проходят шесть человек, все они — участники запрещенной в России организации. Один из них работал маляром на РЖД.

По данным ФСБ, диверсанты намеревались подорвать автомобиль телеведущего.

Опасная профессия

Сначала в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, потом дело переквалифицировали.

<Позже выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.>

Взрывные устройства

Сейчас им вменяется участие в террористической организации, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также уничтожение и повреждение имущества.

Сообщение Путина

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля 2022 года президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.