Первый случай в России. Девочка устроила стрельбу в школе - что об этом известно

В Брянске 14-летняя девочка пришла в школу с дробовиком. Два подростка погибли, еще пять пострадали. Что известно о трагедии - в разборе altapress.ru.

В России это первый случай, когда стрельбу в школе устроила девочка. Известно, что дробовик у нее от отца-охотника.

Есть версии, что стрелявшую травили в школе. РБК сообщает, что был конфликт. Однако подробностей пока никаких.

Стрельба произошла на уроке биологии. Погибли два человека, одна из которых - одноклассница. Еще пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил Минздрав.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство) после стрельбы в брянской школе.

Список пострадавших

Тимофей Б., Виталий Д., Петр Е., Эвелина К., Тимур Д.

Список погибших