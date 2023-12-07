10 декабря
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Происшествия

Первый случай в России. Девочка устроила стрельбу в школе - что об этом известно

В Брянске 14-летняя девочка пришла в школу с дробовиком. Два подростка погибли, еще пять пострадали. Что известно о трагедии - в разборе altapress.ru.

Дробовик.
Дробовик.
Соцсети

В России это первый случай, когда стрельбу в школе устроила девочка. Известно, что дробовик у нее от отца-охотника.

Есть версии, что стрелявшую травили в школе. РБК сообщает, что был конфликт. Однако подробностей пока никаких.

Стрельба произошла на уроке биологии. Погибли два человека, одна из которых - одноклассница. Еще пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил Минздрав.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство) после стрельбы в брянской школе.

Список пострадавших

  1. Тимофей Б.,
  2. Виталий Д.,
  3. Петр Е.,
  4. Эвелина К.,
  5. Тимур Д.

Список погибших

  1. Мария Н.,
  2. Имя неизвестно
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