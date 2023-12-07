Первый случай в России. Девочка устроила стрельбу в школе - что об этом известно

В России это первый случай, когда стрельбу в школе устроила девочка. Известно, что дробовик у нее от отца-охотника.
Есть версии, что стрелявшую травили в школе. РБК сообщает, что был конфликт. Однако подробностей пока никаких.
Стрельба произошла на уроке биологии. Погибли два человека, одна из которых - одноклассница. Еще пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил Минздрав.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство) после стрельбы в брянской школе.
Список пострадавших
- Тимофей Б.,
- Виталий Д.,
- Петр Е.,
- Эвелина К.,
- Тимур Д.
Список погибших
- Мария Н.,
- Имя неизвестно