4 августа
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Происшествия

Пенсионер, пытавшийся поджечь военкомат, покончил с собой

Во Всеволожске покончил с собой пенсионер, которого задержали после попытки поджечь военкомат, сообщает Mash.

Беспорядки. Коктейль Молотова.
Беспорядки. Коктейль Молотова.
СС0.

Мошенники позвонили 76-летнему мужчине и завили, что его квартиру выставили на аукцион за 4,5 млн рублей. А чтобы ее "сохранить", злоумышленники попросили продать квартиру за 4 млн рублей и перевести деньги "надежным людям".

А чтобы деньги в итоге попали в руки пенсионеру, ему нужно было поджечь военкомат.

Мужчина все так и сделал - продал квартиру, вооружился коктейлями Молотова и пошел к военкомату. Бросил две емкости с жидкостью. Чуть не загорелся сам.

После задержания его отпустили домой под обязательство о явке. Однако мужчина не выдержал того, что стал жертвой мошенников.

Его тело обнаружили в той же квартире.

Это уже не первый и даже не десятый случай поджога военкомата пенсионерами.

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