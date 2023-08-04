Пенсионер, пытавшийся поджечь военкомат, покончил с собой

Мошенники позвонили 76-летнему мужчине и завили, что его квартиру выставили на аукцион за 4,5 млн рублей. А чтобы ее "сохранить", злоумышленники попросили продать квартиру за 4 млн рублей и перевести деньги "надежным людям".
А чтобы деньги в итоге попали в руки пенсионеру, ему нужно было поджечь военкомат.
Мужчина все так и сделал - продал квартиру, вооружился коктейлями Молотова и пошел к военкомату. Бросил две емкости с жидкостью. Чуть не загорелся сам.
После задержания его отпустили домой под обязательство о явке. Однако мужчина не выдержал того, что стал жертвой мошенников.
Его тело обнаружили в той же квартире.
Это уже не первый и даже не десятый случай поджога военкомата пенсионерами.