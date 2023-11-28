Пенсионер из Барнаула передал мошенникам 100 тыс. рублей в газете

Пенсионер из Барнаула попался на популярную уловку «Папа, я попала в аварию». Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что дедушке позвонили, и неизвестный голос девушки произнес: «Папа, я попала в аварию».

После этого трубку взял неизвестный мужчина, который представился следователем. Он заявил, что водитель автомобиля в результате ДТП получила телесные повреждения и готова все простить, если ей заплатят 200 тыс. рублей.

Пенсионер растерялся и сказал, что у него есть только 100 тыс. рублей.

Мошенник приказал мужчине завернуть деньги в газету и передать их через ограду "курьеру". Позже он понял, что попался в руки мошенников и обратился в полицию. Возбужденно уголовное дело.

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