Пассажирский самолет задел хвостом взлетную полосу в российском аэропорту

Он выполнял рейс из Архангельска в Нарьян-Мар, На борту Ан-24 находились 34 пассажира и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.

Самолет отстранили от полетов для оценки технического состояния. Выявлены повреждения нижней хвостовой и боковых частей фюзеляжа, указывает Lenta.ru.

Ранее лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске. При выполнении разворота к старту самолет авиакомпании «Норд Стар», выполняющего рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа.