Пассажир посадил рядом собаку. Появились подробности поножовщины в барнаульской маршрутке

Конфликт с дракой, перешедший в поножовщину, произошел вечером 20 августа. Водителя маршрута №65 ранили в живот.

Очевидцы поделились подробностями происшествия.

Так, ссора якобы началась из-за того, что пассажир посадил на сидение собаку. Свидетели отметили, что на улице было грязно, поэтому собака не просто занимала место, но и марала обивку.

Водитель сделал замечание, но слова не подействовали - тогда он решил применить силу.

После недолгой драки пассажир достал нож и ранил водителя. В полиции уточнили, что пострадавшему 46 лет. Его госпитализировали в горбольницу.

Подозреваемый же - 53-летний мужчина. Его задержали и доставили в отделение. Назначили судмедэкспертизу, чтобы выявить степень тяжести причиненного вреда.

Ранее в Барнауле снова пожаловались на поведение водителей общественного транспорта.