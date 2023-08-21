Пассажир посадил рядом собаку. Появились подробности поножовщины в барнаульской маршрутке

Очевидцы поделились подробностями происшествия.
Так, ссора якобы началась из-за того, что пассажир посадил на сидение собаку. Свидетели отметили, что на улице было грязно, поэтому собака не просто занимала место, но и марала обивку.
Водитель сделал замечание, но слова не подействовали - тогда он решил применить силу.
После недолгой драки пассажир достал нож и ранил водителя. В полиции уточнили, что пострадавшему 46 лет. Его госпитализировали в горбольницу.
Подозреваемый же - 53-летний мужчина. Его задержали и доставили в отделение. Назначили судмедэкспертизу, чтобы выявить степень тяжести причиненного вреда.
Ранее в Барнауле снова пожаловались на поведение водителей общественного транспорта.