28 июля
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Происшествия

Ожоговый центр, Белуха, экипаж: появились последние данные о катастрофе Ми-8 в горах Алтая. Подробности

Накануне в Республике Алтай — у села Тюнгур — случилось ЧП: разбился вертолет авиакомпании "АлтайАвиа". На борту находилось 16 человек.

Катастрофа Ми-8 в Горном Алтае.
Катастрофа Ми-8 в Горном Алтае.
04.mchs.gov.ru

Четыре пассажира погибли, пишут "Новости Горного Алтая". Это Это Яна Кургаева, Елена Паташенко, Наталья Комарова и Александр Ратников. Одна из погибших — гражданка Белоруссии, заявлял МИЛ страны.

Госпитализация не потребовалась одному из пилотов. Четверо туристов отказались от госпитализации. Трое пострадавших в тяжелом состоянии и четверо в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в ожоговое отделение Республиканской больницы.

Рейс

Вертолет выполнял коммерческий рейс — к горе Белуха. Участники полета списались в соцсетях и договорились о путешествии к «месту силы». Все они увлекались эзотерикой, целительством, нетрадиционной медициной, мистикой.

Каждый турист заплатил за полет свыше 30 тыс. рублей.

Экипаж

Вячеслав Демихов — командир воздушного судна (КВС), Олег Егоров — второй пилот, Алексей Десятов — бортинженер.

КВС в тяжелом состоянии находится в больнице. Госпитализация не потребовалась одному из пилотов.

До Ми-8 КВС работал на легком Robinson R66.

О машине

Вертолет собран в ноябре 1986 года на Улан-Удэнском авиационном заводе. Первый полет — 24 ноября 1986 года. Судно эксплуатировалось 36 лет 8 месяцев.

С 1986 по 1995 годы эксплуатировался в Магаданской области, потом передан в структуры Авиалесоохраны — работал в Алтайском крае и Республике Алтай. С августа 2018 года передан в эксплуатацию «АлтайАвиа». Регистрационный номер RA-24474.

Сейчас машина полностью разрушена.

Расследование

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подключился к расследованию причин авиакатастрофы.

Ранее опубликовали список пассажиров и членов экипажа разбившегося вертолета Ми-8 на Алтае.

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