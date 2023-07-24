От укуса гадюки умер сибиряк

ЧП произошло в Доволенском районе — мужчину укусила гадюка, пишет vn.ru. Но он поздно обратился к врачам. Спасти пострадавшего не удалось.

Мужчине было 37 лет.

Пик активности черных гадюк на территории региона начинается с поздней весны и длится до осени.

Отличить ужа от гадюки можно по желтыми пятнами по бокам шеи сразу у головы. Окраска у гадюк разного цвета - черного, зеленоватого, серого, коричневого, и даже почти белого. Наиболее характерная – с зигзагообразной полосой по спине.

Гадюки ядовиты — поэтому приближаться к ним не рекомендуется.

Ранее огромная змея заползла на спящую женщину и обвила ее талию. Между тем змеи атаковали популярное место отдыха у россиян. Также Ранее беременные гадюки начали клубиться в Сибири.