От удара молнии сгорел двухэтажный дом в Сибири

Из горящего дома успели эвакуироваться четверо детей и семеро взрослых, указывает Газета.Ru.

Пожарных вызвали соседи. У обеих семей со второго этажа сгорели все вещи — только детей успели вытащить, пишет НГС. Выбегали босиком.

Предварительная причина возгорания — удар молнии.

Ранее ребенка ударило молнией в бане.

Инцидент произошел в Нижнеудинске. Мальчик мылся в бане во время сильного дождя. Вышедший из бани старший брат спустя некоторое время услышал сильный хлопок.

Он вернулся и обнаружил ребенка лежащим на полу. Пострадавшего госпитализировали. По одной из версий, несовершеннолетний получил травмы в результате попадания молнии.

Между тем при грозовом разряде молния попало в дерево, под которым спасались от ливня двое несовершеннолетних. В результате чего 16-летний парень погиб на месте, а его брат доставлен в больницу.