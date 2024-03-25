От террориста, расстрелявшего людей в «Крокус Сити Холл», отреклись родственники

Родственник Мирзоева, который прописал его у себя дома в Новосибирске, рассказал, как террорист вел себя в Сибири за несколько месяцев до трагедии.
Известно, что террорист приехал из Таджикистана: там у него жена и четверо детей. В России он работал таксистом. Три недели прожил по месту временной прописки и съехал, а потом куда-то пропал.
По словам родственника, ничего необычного в поведении злоумышленника не было, никаких религиозных книг с собой он не привез. Несколько лет приезжал на заработки, таксовал в Москве. Образования у него нет – окончил школу, получил права и начал работать таксистом в Таджикистане.
Вся семья уже в курсе произошедшего.
"Для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить, что у него в голове было. Мы его приняли как родственника, не знали, что у него в голове было. Просто слов нет", — заключил родственник из России.
Ранее стало известно, что террористы из «Крокус Сити Холла» получали инструкции в Турции.
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