От Dior: более тонны спрессованного кокаина нашли в российском порту

Контейнер из Никарагуа находился в Большом порту Санкт-Петербурга, указывает РБК.
Тысяча брикетов со спрессованным белым порошком обнаружили в верхней части грузового модуля.
Брикеты были с маркировкой Dior и BBB. Известно, что существует "кокаиновая банда Dior».
Ранее в библиотеке Белого дома нашли пакет с кокаином. Также американская секретная служба сообщила, что установить точно, кому принадлежал "кокс" невозможно.
А на рыбалке мэр города поймала 30 кг кокаина.
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