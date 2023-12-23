Остановилось движение трамваев на пр. Красноармейском в Барнауле

На пересечении пр. Красноармейского и ул. Песчаной движение трамваев встало в обе стороны.
Это произошло из-за легкового автомобиля, который оказался на путях.
Подробности происшествия неизвестны.
На трамвайных путях произошло ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".
На пересечении пр. Красноармейского и ул. Песчаной движение трамваев встало в обе стороны.
Это произошло из-за легкового автомобиля, который оказался на путях.
Подробности происшествия неизвестны.
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