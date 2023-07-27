Основатель Group-IB Илья Сачков получил 14 лет колонии

Московский городской суд признал Илью Сачкова виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ).
Судебный процесс прошел в Мосгорсуде в закрытом режиме, материалы уголовного дела были засекречены. Защита Сачкова отметила, что дело было рассмотрено в кратчайшие сроки - за 10 дней.
Суд назначил Сачкову 14 лет колонии строгого режима, а также один год ограничения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.
В ходе прений сторон государственное обвинение просило назначить обвиняемому 18 лет колонии. Защита же настаивала на оправдательном приговоре.
После оглашения приговора адвокат бизнесмена намерен обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ.
Напоминаем, что Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. По данным следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну.