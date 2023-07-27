28 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Основатель Group-IB Илья Сачков получил 14 лет колонии

Основателю специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB Илье Сачкову назначили 14 лет колонии по делу о государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Московский городской суд признал Илью Сачкова виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Судебный процесс прошел в Мосгорсуде в закрытом режиме, материалы уголовного дела были засекречены. Защита Сачкова отметила, что дело было рассмотрено в кратчайшие сроки - за 10 дней.

Суд назначил Сачкову 14 лет колонии строгого режима, а также один год ограничения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

В ходе прений сторон государственное обвинение просило назначить обвиняемому 18 лет колонии. Защита же настаивала на оправдательном приговоре.

После оглашения приговора адвокат бизнесмена намерен обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ.

Напоминаем, что Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. По данным следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость