Опубликовано видео убийства россиянина в караоке-баре

Из-за этого возник конфликт, который привел к потасовке.
Один из друзей девушки несколько раз ударил парня на танцполе. Тот упал и ударился головой. Полученная травма оказалась смертельной.
Полицейские задержали молодого человека, который нанес роковой удар. Ведется расследование, пишет kazanfirst.ru.
Ранее мужчину расстреляли после посиделок в столичном баре.
По предварительным данным, причиной выстрела стал конфликт между погибшим и компанией, отмечавшей в баре покупку автомобиля. Между знакомыми началась ссора, которая переросла в стрельбу на улице — у одного из приятелей оказался с собой пистолет.
Погибшим оказался владелец новой машины.