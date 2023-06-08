9 июня
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Происшествия

Опубликовано видео, как плывущий по воде автомобиль врезался в стоящие машины

Во Владивостоке произошло ДТП с тремя автомобилями в потоке воды, сообщает Telegram-канал «PrimaMedia. Приморье».

Ливень.
Ливень.
CC0

Во время подтопления во Владивостоке автомобиль принесло потоком воды Машина уткнулась в другие автомобили у края проезжей части.

Белый Toyota Prius двигался по середине затопленной проезжей части, при этом течением его снесло в сторону обочины.

На краю дороги у забора автостоянки при этом скопилось несколько машин, указывает Газета.Ru. В результате плывущий Prius уткнулся в стоящие машины. Подтопление на многих улицах Владивостока возникло из-за прошедшего 8 июня сильного ливня.

Ранее барнаульцы спасли девочку, унесенную течением во время ливня.

Поток воды едва не загнал ее под автомобиль.

Девочка переходила дорогу и попала в мощный поток воды, который начал относить ее к движущемуся автомобилю. Машина успела проехать до того, как ребенок оказался на середине проезжей части.

Но "течение" понесло девочку далее по автодороге. По словам очевидцев, ниже по течению на парковке трое молодых людей поймали ребенка и спасли. Между тем из-за «тропического ливня» на нескольких улицах остановили движение транспорта в Барнауле.

А итальянской Венецией стала «столица мира» — Барнаул.

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