2 июля
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Происшествия

Опекуншу погибшего шестилетнего мальчика арестовали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали опекуншу Веронику Наумову, которая занималась воспитанием погибшего ребенка, сообщает URA.ru.

Тюрьма. Камера. Решетка
Тюрьма. Камера. Решетка
СС0

Женщину задержали в ночь на 29 июня. Суд решил, что за решеткой обвиняемая пробудет почти два месяца — 58 дней. В СИЗО она будет находиться до 26 августа.

Напомним, что о пропаже шестилетнего Далера стало известно 26 июня. Его опекунша уверяла, что мальчик бесшумно покинул квартиру. Ребенка искали на протяжении трех дней более 1,5 тыс. человек, из них — три сотни полицейских.

За это время Веронику дважды проверяли на полиграфе, но отпускали. 28 июня женщину вызвали на допрос и задержали. Опекун созналась в преступлении и сообщила, где было спрятано тело ребенка.

29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже. Установлено, что он погиб еще в декабре 2022 года. Причины смерти выясняются.

Ранее опекунша рассказала, как она делала вид, что ребенок пропал.

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