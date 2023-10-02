3 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Омича заставили оплатить санавиацию для умирающей жены

Мужчина сам сбил свою жену, но попытался скрыть это, сообщает Mash Siberia.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
Freepic

Год назад Иван Высадкин сильно выпил и решил покататься с друзьями на "четырке". При этом был без прав.

Впереди на скутере ехала его жена, и он, не рассчитав боковой интервал, сбил ее на обгоне. Мужчина быстро понял, что ДТП можно скрыть.

Он положил супругу на заднее сидение, а багажник засыпал осколками. Дома всем заявил, что она упала со скутера. Жену привез в местную больницу и ее санавиацией доставили в Омск.

Травмы оказались не совместимы с жизнью и женщина скончалась. Однако ее мать заметила смятое зеркало и царапины на машине зятя. Иван все-таки сознался и извинился.

Ему дали семь лет исправительной колонии, а также заставили оплатить расходы, которые понесли власти на перелет пострадавшей - 672 тыс. рублей.

Ранее сообщалось какой срок можно получить за сбор краснокнижных грибов и растений.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость