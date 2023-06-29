29 июня
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Происшествия

Около 70 детей отравились в детском лагере в Приамурье

Порядка 70 детей, отдыхающих в крупнейшем лагере Приамурья, отравились. Об этом сообщает ТАСС.

Заезд в детский лагерь.
Заезд в детский лагерь.
СС0

Инцидент произошел в детском лагере "Белые горы" в Бурейском районе Амурской области.

К врачам обратились 70 детей. У всех них наблюдались симптомы отравления: боль в животе и рвота. По данным РИА Новости, восемь детей госпитализированы, работу лагеря остановили.

На место происшествия выехал прокурор Бурейского района. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Причины устанавливаются.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сейчас в лагере отдыхает 275 детей.

"Белые горы" - это самый крупный лагерь в Приамурье, который может разместить более 1 тыс. детей.

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