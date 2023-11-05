8 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Охотник случайно прострелил голову подростку в Бийске

4 ноября жители Бийска поехали на охоту, которая закончилась трагедией для двух семей.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Как рассказывает "ЧП БИЙСК", двое мужчин и подросток отправились в пригород Бийска на охоту за зайцем.

14-летний сын одного из охотников сидел позади, когда мужчина решил разрядить свое двуствольное гладкоствольное ружье 12 калибра. В это время оно было направлено назад.

Он произвел случайный выстрел и ранил подростка в голову. Отец парня находился рядом с машиной. Сына отправили в Центральную городскую больницу Бийска.

Спасти мальчика не удалось, врачи диагностировали у него огнестрельное ранение теменной кости справа, открытый оскольчатый перелом кости справа, ушиб головного мозга тяжелой степени.

Ранее в Новосибирске потребовали заявление от умершего полтора года назад младенца.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость