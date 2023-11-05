Охотник случайно прострелил голову подростку в Бийске

4 ноября жители Бийска поехали на охоту, которая закончилась трагедией для двух семей.

Как рассказывает "ЧП БИЙСК", двое мужчин и подросток отправились в пригород Бийска на охоту за зайцем.

14-летний сын одного из охотников сидел позади, когда мужчина решил разрядить свое двуствольное гладкоствольное ружье 12 калибра. В это время оно было направлено назад.

Он произвел случайный выстрел и ранил подростка в голову. Отец парня находился рядом с машиной. Сына отправили в Центральную городскую больницу Бийска.

Спасти мальчика не удалось, врачи диагностировали у него огнестрельное ранение теменной кости справа, открытый оскольчатый перелом кости справа, ушиб головного мозга тяжелой степени.

Ранее в Новосибирске потребовали заявление от умершего полтора года назад младенца.