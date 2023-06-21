Официально: военные сбили беспилотники в Подмосковье

Он указал — это были БПЛА самолетного типа. Дроны обезвредили на подлете к складам одной из воинских частей, написал Воробьев в Telegram-канале.

Осколки беспилотников обнаружены, указывает Газета.Ru. Разрушений и пострадавших нет.

Оцеплена зона, где упали обломки.

Падение беспилотников подтвердили в ТАСС.

"Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом нам сообщили в правоохранительных органах".

Ранее после атаки беспилотников на столицу Путин дал ряд указаний. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил — глава государства получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов о происходящем. А потом давались соответствующие указания главы государства, приказы Верховного главнокомандующего.