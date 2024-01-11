Одичавший россиянин расчленил волнистого попугайчика и оставил "подарок" полицейским

Женщина получила "фотопривет" от мужа — снимок волнистого попугайчика с отрезанной головой, пишет "Фонтанка". Супруга испугалась за собаку, которая осталась дома и попросила полицейских приехать в квартиру.
Правоохранителей ожидал "сюрприз" — на пороге в квартиру лежал муляж гранаты Ф-1.
В пепельнице с окурками лежала голова птички, а тело пернатого находилось в мусорном ведре.
Мужчины дома не было. Сейчас его разыскивают полицейские города.
Ранее российский священник зарезал и расчленил жену, а голову положил в холодильник.
Сначала останки женщины обнаружила дочь клирика, а позже пришел его сын, который и вызвал полицейских.
Известно, что священник стоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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