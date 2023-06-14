Очевидцы смертельного ДТП под Славгородом рассказали пугающие подробности

Жительница Алтайского края рассказала жуткие подробности смертельного ДТП, в котором заживо сгорели два человека. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Свидетельница рассказала, что автомобили столкнулись, когда один из них обгонял рейсовый автобус.

Женщина ехала в этом автобусе на переднем сидении. Когда произошла авария, она побежала к пострадавшим автомобилям. Машины уже начали гореть.

По словам свидетельницы, в машине в живых оказалась женщина - она не могла выбраться из транспорта.

"Она билась в полуоткрытое стекло. Дверь открыть не могла. У меня тоже не получалось это сделать, дверь была уже очень горячая от огня. Я начала бить по стеклу, пытаясь разбить его – тоже ничего не вышло. Крикнула ей: «Высовывай руки и голову!», после чего рванула ее со всей силы и вытащила через окно из горящей машины", - рассказывает очевидица.

Так же через окно вытащили и мальчика - у него были ожоги на лице. Ребенка забрали в салон пассажиры автобуса, они пытались успокоить его и облегчить боль.

По словам свидетельницы, многие очевидцы боялись подойти к горящим автомобилям, а некоторые даже снимали происходящее на телефон.

Пожар. Огонь. Пламя. СС0

Что произошло?

Напоминаем, что авария произошла 12 июня в Славгородском районе. Установлено, что 37-летний водитель, управляя Hyundai Accent ехал со стороны села Кулунда в направлении города Славгород.

Он пошел на обгон и выехал на встречную полосу дороги. Автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ-21011, которым управлял 45-летний мужчина. В результате столкновения автомобили загорелись.

Водитель автомобиля ВАЗ и пассажирка автомобиля Hyundai - 35-летняя женщина - погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель и пассажир - 28-летний мужчина - автомобиля Hyundai и пассажиры автомобиля ВАЗ - 33-летняя женщина и шестилетний мальчик - получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их госпитализировали в медицинское учреждение.