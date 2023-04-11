Очаг бешенства обнаружили в одном из районов Барнаула

Эпизоотическим очагом стало подсобное хозяйство на территории Индустриального района, расположенное в поселке Спутник, по ул. Барбарисная. Об этом стало известно из документа на официальном портале правовой информации.

Территорию на три км вокруг зараженного участка признали неблагополучным пунктом по бешенству и ввели карантин.

Ограничения снимут через 60 дней после убоя последнего животного, которое могло заболеть, а также после уничтожения последнего зараженного трупа.

Трупы убитых животных должны сжигать на месте. При этом шкуру с них снимать категорически запрещено.

Бешенство — зооантропонозное заболевание. Это означит, что им болеют как животные, так и люди.

Ранее в четырех районах Алтайского края ввели карантин по бешенству.