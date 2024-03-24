Обвал на руднике «Пионер». Что известно к этому часу

За минувшую ночь из заваленной шахты вывезли 182 кубических метров грунта. Сейчас четыре буровые установки работают с максимальной скоростью. Работы продолжаются круглосуточно.
В карьере над шахтой для мониторинга ситуации рассматривают возможность установки георадара. Он поможет оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды, а также предотвратить их сползание и попадание в шахту.
Под завалами находятся 13 горняков.
Ранее на глубине 28 этажей застряли российские горняки.
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