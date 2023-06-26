Обрушилась часть берега Оби в Сибири

Это произошло в Новосибирской области, сообщает "Интерфакс". Два приусадебных участка подтоплено в Сузунском районе.

Из-за подмыва береговой линии произошло обрушение берега, в этой зоне находятся два нежилых дома.

Ситуация рассматривалась на комиссии ЧС.

Ранее режим ЧС ввели на Алтае из-за мощного подтопления. В начале июня из-за аномальной жары и таяния ледников началось снеготаяние в горах Республики Алтай.

В Майминском районе республики объявляли режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной паводковой ситуации.