Обратная сторона майнинга: гостевой домик в Сибири вспыхнул из-за мощной нагрузки на электросеть

Около 20 постояльцев эвакуировали спасатели. Никто не пострадал.

Рядом находились административные и офисные здания. Их спасли от огня.

Впоследствии выяснилось, что пожар мог произойти из-за перегрузки электросети — работало оборудование для майнинга криптовалюты.

Причем электрик предупреждал об опасности. Но владельцы домика проигнорировали предупреждение. Сейчас проводится доследственная проверка.

Ранее заживо сгорел сибиряк в бане, где устроил майнинг-ферму. Баню полностью охватил огонь, обрушилась кровля. Хозяин погиб в момент пожара, а еще один мужчина получил ожоги лица и руки.

На веранде бани располагалось оборудование для майнинга. Накануне хозяин привез и подключил еще несколько «машинок», рассказали в областном главке МЧС.

Основная версия пожара - сбой в работе майнинг-фермы из-за новой техники. На месте происшествия работали представители экстренных служб.

А на чердаке психбольницы под Иркутском нашли две майнинговые фермы. Оборудование подключили к электрическим сетям психиатрической больницы над лечебными корпусами. Специалисты изъяли оборудование.

Между тем ФСБ задержала жителя Алтая, заработавшего 1 млн на майнинге в больнице.