Объявленного в розыск экс-директора барнаульского «Жилфонда» нашли в Аргентине

Напомним, Авдюхину объявили в международный розыск 29 декабря 2022 года. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — экс-директор могла похитить у клиентов более 100 млн рублей.

По словам источника, хорошо знакомого с ситуацией, 16 декабря Авдюхины вместе с деньгами уехали из Барнаула в Новосибирск. Далее отправились в Сочи, а затем в Москву и Стамбул.

При этом вопрос, как из России вывезли миллионы рублей, остается открытым. Из Турции также можно вывезти максимум 10 тыс. долларов на человека, если не декларировать.

Деньги. Рубли. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Через некоторое время, задумавшись, что из Турции им может грозить экстрадиция, Авдюхины двинулись дальше. В январе 2023 они прилетели в Дубай, а после недолгого перерыва отправились в Аргентину.

В Аргентину жители России могут въезжать без виз, а через два года проживания в стране уже можно получить местный паспорт. А если получать доход в более твердой валюте, чем аргентинская, то еще быстрее.

При этом семья уже не скрывается, использует российские паспорта, останавливается в гостиницах.

Подробнее об истории мошенничества бывшего директора «Жилфонда» почитать здесь.