Обезьяна избила и оттаскала за волосы бывшую жену Гуфа

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в соцсети об инциденте, произошедшем на ее свидании.

Обезьяна избила девушку и оттаскала за волосы прямо во время романтического вечера. Хозяином животного оказался мужчина, с кем звезда пошла на свидание, пишет Газета.Ru.

О продолжении "романтика" неизвестно.

Ранее обезьяна во время свадебной фотосессии "отбила" жениха у невесты.

Жених кружил невесту для романтического видео и свадебных фотографий.

Внезапно к влюбленным выбежала обезьяна с детенышем на спине, пишет Lenta.ru. Она взгромоздилась на жениха и удобно устроилась у него на руках.

Позже к мужчине подошла обескураженная невеста, и молодожены стали сниматься вместе с обезьянами.

Также дикая обезьяна схватила сумку с деньгами и швырнула ее с обрыва.