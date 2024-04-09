На территории Алтайского края подтоплено более сотни жилых домов, сообщает МЧС по региону .

Сейчас в зоне подтопления находится 101 жилой дом и 282 приусадебных участка в 16 населенных пунктах.

Количество подтопленных территорий снижается, однако ситуация все еще остается на постоянном контроле.

Оперативные группы ГУ МЧС по Алтайскому краю выехали в райцентры Тальменка и Ельцовка для разведки обстановки на реках. Туда же направлили подразделения пожарно-спасательного отряда и бойцов аэромобильной группировки на случай осложнения.

Оперативная группа также работает в Баевском районе, где подтоплено 10 жилых домов.

Ранее стало известно, что еще одна река выходит из берегов в Алтайском крае.

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