Нравы: адвокат и борец с проституцией попался с путаной

Это произошло в США. Пожилой мужчина попался во время полицейской спецоперации по борьбе с торговлей людьми.

В момент ареста он и еще один мужчина пытались заказать услуги проститутки, указывает Lenta.ru.

Он договорился о встрече с секс-работницей в сети. Когда приехал на встречу, ему оказали теплый прием полицейские. Незадачливый адвокат, наверное, сильно расстроился — дело в том, что женщиной с низкой социальной ответственностью оказалась законспирированная сотрудница правоохранительных органов.

Ранее руку проститутки нашли в кармане куртки охранника художественного центра. Американский охранник убил проститутку, а ее отрезанную руку спрятал в карман своей куртки.

Все произошло так — охранник и его приятель находились на автомойке. В какой-то момент товарищ заметил кровь и грязь на одежде охранника. Тот смыл кровь водой и попросил за тысячу долларов помочь ему выкопать трехметровую яму. Приятель заподозрил неладное.

Охранник тут же сказал, что пошутил. А сам полез в багажник машины за инструментами и отодвинул что-то тяжелое.

Вскоре в СМИ появилось сообщение о том, что реке обнаружен труп девушки без головы и руки. Приятель охранника сразу вспомнил произошедший случай накануне и позвонил в полицию. И рассказал о своих подозрениях. Охранника задержали, обыскали машину, в багажнике которой обнаружили кровь. Охранник признался, что знает обезглавленную женщину. Она проститутка, с которой он провел ночь в машине и больше ее не видел.

Но в кармане его куртке полицейские нашли руку найденной в реке женщины.

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