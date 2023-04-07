Новосибирский подросток напал на учительницу, которая забрала у него вейп

В Новосибирске пятиклассник набросился на классную руководительницу из-за того, что та не возвращала ему электронную сигарету. Об этом сообщает «КП — Новосибирск».

По словам родителей других учеников, у мальчика с 1 класса наблюдались проблемы с поведением. Дети рассказывали, что мальчик оскорблял других учеников, ввязывался в драки.

«Он мог запросто оскорбить учителя на уроке, в том числе и матом. Мог встать и выйти посреди урока в классе», — рассказывали родители одноклассников подростка.

Диалоги с мамой подростка ни к чему не привели, ребенком, по всей видимости, не занимались, сообщают взрослые. По рассказам очевидцев, у родителей были с матерью мальчика конфликты.

Накануне подросток решил воспользоваться вейпом в раздевалке, где его поймал учитель физкультуры. Он отобрал электронную сигарету и отдал ее классной руководительнице.

Женщина вместе с завучем пригласила ребенка для беседы об инциденте. Но мальчик начал требовать вейп обратно, а затем попытался отобрать его силой.

Охранник вызывал в школу росгвардейцев. На место были вызваны сотрудники ПДН. Заявлений от администрации школы не поступало, сообщили в правоохранительных органах.

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