Новосибирец просверлил себе череп дрелью, чтобы контролировать осознанные сны

Житель Новосибирска пошел на отчаянный эксперимент. Он просверлил себе череп хозяйственной дрелью и вставил чип, чтобы контролировать осознанные сны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, новосибирец давно интересовался работой нейрохирургов и смотрел видео в интернете. Он мечтал модифицировать собственное тело, но к врачам не обращался. В конечном итоге он начал экспериментировать самостоятельно.

Мужчина отрабатывал приемы на овцах. После работы с пятью подопытными, он решил провести эксперимент на самом себе. Купил хозяйственную дрель, просверлил череп и вживил электрод в мозг.

Сибиряк признался, что чуть не умер во время домашней операции от потери крови. Не хватило опыта, объяснил он.

Мужчина уверен, что вживленный чип поможет ему контролировать осознанные сновидения. Однако после эксперимента ему все равно пришлось лечь в больницу.