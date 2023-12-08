10 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Ночью в 37-градусный мороз на Чуйском тракте заглох автобус с детьми

Ночью 8 декабря в диспетчерскую поступило сообщение о том, что на трассе в Новосибирской области заглох автобус.

Зима. Дорога. Мороз. Лес.
Зима. Дорога. Мороз. Лес.
СС0

В нем находилось 22 ребенка — все 2014 года рождения — и семь сопровождающих.

Дети ехали из Казахстана на хоккейный матч в Новосибирск, указывает "Интерфакс". Во время следования автобус сильно загудел, а потом заглох.

На помощь замерзающим выехал мобильный пункт обогрева. Температура воздуха на тот момент упала до минус 37 градусов мороза.

Пассажиров отправили в Новосибирск попутным автобусом.

В заглохшем автобуса остались два замерзающих водителя. Но тут подоспела подмога — мужчин отогрели, помогли завести автобус и сопроводили до автотранспортного предприятия неподалеку.

Ранее рейсовый автобус заглох в 40-градусный мороз в Алтайском крае.

ЧП случилось в Поспелихинском районе на автодороге А-322 в 3 км от райцентра.

Автобус двигался по маршруту Рубцовск — Белокуриха. В машине были пассажиры и двое водителей, они быстро замерзали, на улице было примерно -38 градусов. Пассажиров отправили ехавшим в Барнаул попутным транспортом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость