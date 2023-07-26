27 июля
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Происшествия

Ночлегом для бомжей и местом для игр стал заброшенный детский сад в Бийске

Раньше заброшенное здание было наполнено смехом, играми и радостью. В советское время здесь находился детский сад, сообщает "Бийский рабочий".

Заброшенный детский сад
Заброшенный детский сад
Бийское телевидение

Пустующий бывший детский сад в многолюдном районе Бийска стал не только ночлегом для людей без определенного места жительства, но и местом для детских игр.

Бийчанин Семен Деваев хорошо помнит, как в годы «перестройки» здание сменило род деятельности. В декабре 1997 года оно перешло в ведение полиции.

Деваев помнит, как в здании располагалась инспекция по делам несовершеннолетних. И уже тогда начались беспорядки: окна у здания постоянно выбивали.

"И буквально, наверное, лет 5-6 назад больше в этом здании деятельность никакая не ведется. Соответственно это сейчас площадка для детских игр. Ну, поскольку наркоманию уже победили, остаются только поджоги", - говорит Семен Деваев.

Дети устраивали тут пожар, его потушили. Но угроза, которую представляет здание по-прежнему остается. В 2020 году его передали в территориальное управление Росимущества. Больше оно не принадлежит полиции. Вопрос, кто должен заниматься зданием и ограничить свободный доступ к нему, остается открытым.

Ранее барнаульцы не могли справиться с детьми, которые захватили заброшенный дом.

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