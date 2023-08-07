7 августа
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Происшествия

Неуправляемый грузовик врезался в дома и машины, погибли 10 человек

На трассе в районе города Куляб в Таджикистане грузовик столкнулся с легковыми автомобилями и врезался в жилые дома, сообщает ТАСС.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Как минимум 10 человек погибли, еще 14 пострадали.

ДТП произошло накануне вечером. Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика, указывает bfm.ru.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека. А пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП на Алтае.

Автомобиль опрокинулся в кювет, два человека - водитель и пассажир - получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Выяснилось, что управлявший машиной мужчина был пьян. У него дополнительно взяли кровь на анализ.

Кроме того, на момент ДТП он уже был лишен прав. Возбудили уголовное дело.

Напомним, что повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения может грозить конфискацией транспортного средства в пользу государства.

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