Первый инцидент случился на ул. Челюскинцев - там оказалось заблокировано движение электротранспорта. Встало не менее четырех трамваев.
Второе ДТП произошло на Змеиногорском тракте - столкнулись две легковушки и КамАЗ.
Судя по кадрам, у одной из легковых машин наполовину смят капот.
ДТП.
"В курсе 22"
Также на Павловском тракте перевернулась фура, сообщает "Катунь 24". Автомобиль слетел с проезжей части и оказался на боку. Подробности неизвестны.
О пострадавших не сообщалось ни в одной из аварий.
Ранее утром случилась смертельная авария с грузовиком. Она произошла на выезде из села Быстрянка в сторону Бийска.