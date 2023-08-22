23 августа
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Происшествия

Несколько серьезных ДТП произошли в Барнауле за утро

Две жесткие аварии произошли в Барнауле утром 22 августа, сообщает "В курсе 22".

ДТП.
ДТП.
"В курсе 22"

Первый инцидент случился на ул. Челюскинцев - там оказалось заблокировано движение электротранспорта. Встало не менее четырех трамваев.

Второе ДТП произошло на Змеиногорском тракте - столкнулись две легковушки и КамАЗ.

Судя по кадрам, у одной из легковых машин наполовину смят капот.

ДТП.
ДТП.
"В курсе 22"

Также на Павловском тракте перевернулась фура, сообщает "Катунь 24". Автомобиль слетел с проезжей части и оказался на боку. Подробности неизвестны.

О пострадавших не сообщалось ни в одной из аварий.

Ранее утром случилась смертельная авария с грузовиком. Она произошла на выезде из села Быстрянка в сторону Бийска.

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