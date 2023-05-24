Несколько десятков домов внепланово остались без холодной воды в Барнауле

Повреждение водопроводной сети произошло по адресу Гончарова, 12, сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула.

Нештатная ситуация возникла во время плановых работ.

"Росводоканал Барнаул" уже ликвидирует повреждения, однако на время ремонта без холодной воды останутся следующие адреса:

ул. Власихинская, 3, 1-90, 45, 45/3, 45/2, 47, 49в/2, 47а, 49/2, 49, 51, ул. Фурманова, 1г, 1-23, 22, 28, 29, 65б-95, 21, 21а, 52-98, 135-151а, пр. Фурманова, 1-41, 2-48, пр. Керамический, 1, 1а, 1б, 2-6, ул. Приветная, 3, 2-10, пр. 1-й Керамический, 1-5, 2-8, пр. 2-й Керамический, 1-9, 2-14, пр. 3-й Керамический, 1-7, 2-18, ул. Гончарова, 1-22, ул. Еловая, 1-5, ул. Пихтовая, 1-14, ул. Рылеева, 17, 19, 21, ул. Брусничная, 1-14, ул. Дивная, 1-11, ул. Заповедная, 2, 4, 12, 14, пр. Таежный, 1-7, ул. 1-й Выезд, 1-14, ул. 2-й Выезд, 1-15, ул. 3-й Выезд, 1-18, ул. 4-й Выезд, 1-15, ул. 5-й Выезд, 1-7, ул. Кулундинская, 29-68, 70а.

Также по ряду улиц заметно уменьшится давление воды. А именно: ул. Молодежная, пр. Социалистический, ул. Мерзликина, пр. Красноармейский, пр. Ленина, ул. Брестская, пр. Строителей, ул. Путиловская, ул. Бульвар 9-ого Января, пр. Комсомольский, ул. Димитрова, ул. Крупской, пер. Ядринцева.

Водоканал Барнаула принес гражданам извинения за неудобства.

Предыдущий прорыв водопроводной сети случился не так давно - 15 мая. Он произошел в районе пересечения ул. Попова и Павловского тракта.

Ранее в барнаульские дома вернулась горячая вода после планового отключения.