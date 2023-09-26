Несколько алтайских мобилизованных получили за самоволку пять-шесть лет колонии

Самовольное оставление части или места службы - это статья 337 УК РФ. Статья не новая, по ней каждый год возбуждали уголовные дела, но нарушители получали условное наказание. В 2022 году ее дополнили - и наказания ужесточили за самоволку в период мобилизации или боевых действий.
В сентябре 2023 года Барнаульский гарнизонный суд рассматривал дела 18 военнослужащих, обвиненных по этой статье. Altapress.ru насчитал семь обвинительных приговоров, уже вынесенных в этом месяце. По четырем пресс-служба суда опубликовала краткую справку о результатах.
Все четверо после мобилизации самовольно оставили войсковую часть на срок более месяца и осуждены по части 5. И все они получили реальные сроки: от пяти до шести лет колонии общего режима.
Правда, приговоры по сентябрьским делам еще не вступили в силу и могут быть обжалованы во 2-й Восточный окружной военный суд. Он расположен в Чите, жалоба подается через Барнаульский гарнизонный суд.
Действия осужденных однотипные: самовольно убыл из части в период мобилизации без уважительных причин. Находился дома или у родственников, а потом вернулся в часть и признался, что отсутствовал.
Некоторых, впрочем, объявляют в розыск, находят, доставляют в органы следствия и тоже судят по статье 337. Так, Виталий К. оставил часть 28 марта, а обнаружен был 6 мая 2023 года – его доставили в военный следственный отдел.
Но если бы у военнослужащих выявили умысел вообще уклониться от службы, их судили бы за "дезертирство" (ст. 338 УК). Об умысле может свидетельствовать, скажем, покупка подложных документов об отсрочке, следует из разъяснений Верховного суда.
После возвращения в часть мобилизованные попадали под следствие.
В большинстве приговоров главный мотив - отдых. Но это суд уважительной причиной не считает. Так, мобилизованный Виталий Р. проходил службу по контракту, а вечером 30 октября 2022 года самовольно оставил расположение части в период мобилизации.
На суде он сказал, что хотел отдохнуть. 3 марта 2023 года он по вызову прибыл в военкомат, откуда был направлен в военную комендатуру. 13 сентября суд признал его виновным по статье 337 УК. Наказание - шесть лет колонии общего режима.
Дмитрию О. дали отпуск, но он вовремя не вернулся, "хотел отдохнуть" и был за пределами части больше 2,5 месяцев. «Обязанности военной службы не исполнял, время проводил по своему усмотрению, тем самым уклонялся от прохождения военной службы», - написала пресс-служба суда. 8 сентября он получил пять лет колонии.
Некоторые фигуранты оставляли место службы дважды, как, например, Максим Г. 24 ноября 2022 он покинул часть и жил у родственников. Мужчина «хотел отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы и провести время со своими родственниками».
12 декабря он вернулся в часть, а уже на следующий день снова отправился в «самоволку». На этот раз его не было почти два месяца. 6 сентября ему дали шесть лет колонии общего режима.
Судебный процесс продолжается недолго - от одного дня до 1,5 месяцев. Как правило, подсудимые признают вину, от дачи показаний отказываются. Ни одного оправдательного приговора по статье 337 altapress.ru не обнаружил, но иногда судьи выносят условное наказание.
Условный срок получил, например, Александр Ж. 14 июня. Он попал на военную службу до начала мобилизации. Но в период мобилизации дважды оставлял часть, каждый раз отсутствовал меньше месяца. И вот судья усмотрел в его деле смягчающие обстоятельства.
Раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности, по службе и в быту характеризуется положительно. Более того, он награжден государственной наградой, а на иждивении у него – малолетний ребенок. Вину он признал и раскаялся. Итог: четыре года условно.
Азамат Б. тоже отсутствовал в части меньше месяца. Суд учел, что он - ветеран боевых действий, участвовал в специальной военной операции, признал вину и тоже раскаялся.
Смягчающим обстоятельством стало и то, что у ветерана на иждивении пять малолетних детей (о нем ранее уже рассказывал altapress.ru). Азамат Б. тоже получил условный срок: три года.
В статье УК РФ 337 наиболее серьезные сроки предусмотрены тем военнослужащим, кто без уважительных причин покинул часть (или вовремя не вернулся из отпуска, больницы и т.п.) в период мобилизации и на срок больше месяца.
Приведем только несколько пунктов этой статьи (подробнее см., например, "Консультант плюс").
- 2.1. Самовольное оставление части или места службы, неявка в срок без уважительных причин на службу на 2-10 суток, совершенные военнослужащим по призыву или по контракту в период мобилизации, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Наказание: лишение свободы до пяти лет.
- 3.1. Самовольное оставление части или места службы, неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более месяца, совершенные в период мобилизации или военного положения. Наказание: лишение свободы до семи лет.
- 5. Самовольное оставление части или места службы, неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Наказание: лишение свободы от пяти до десяти лет.
А вот за дезертирство (то есть при наличии умысла на уклонение от службы) россиянин может получить до 15 лет лишения свободы (подробнее - здесь).